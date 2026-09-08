Ексгенпрокурор Грузії створив у Росії підрозділ для війни проти України, - ЗМІ

Він зазначив, що добровільно ухвалив рішення брати участь у війні на боці Росії.

Колишній генеральний прокурор Грузії Отар Романов-Парцхаладзе сформував у Росії добровольчий міжнародний підрозділ "Георгіївський" для участі у війні проти України. Як пише грузинське видання Sova, Романов-Парцхаладзе буде командиром підрозділу.

"Нашими однодумцями та прихильниками, які виступають за об'єднання наших народів та країн, а також на захист традиційних сімейних цінностей, сформовано міжнародний підрозділ "Георгіївський", – заявив він.

За словами колишнього посадовця Грузії, назва угруповання пов'язана з Георгіївським трактатом 1783, який зіграв величезну роль в історії грузинського народу.

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Він зазначив, що добровільно ухвалив рішення брати участь війні на боці Росії, та що від початку бойових дій разом зі своєю командою активно допомагає "російським військовослужбовцям та мирному населенню ДНР, Курській, Брянській та Білгородській областей".

Романов-Парцхаладзе втратив грузинське громадянство через отримання паспорта РФ. Влада Грузії заявляла, що це ускладнює процес його екстрадиції на батьківщину.

Загроза РФ для Грузії – останні новини

Як повідомляв УНІАН, у спільній заяві Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії зазначається, що Росія, ймовірно, готується до остаточної формальної анексії Південної Осетії - частини Грузії, окупованої сепаратистиами за підтримки російської армії.

У спільній заяві країни нагадали про події 7 серпня 2008 року, коли Росія розпочала військові дії проти Грузії. Автори документа зазначили, що російська агресія призвела до подальшого порушення територіальної цілісності країни та окупації Абхазії і Південної Осетії.

Автори документа наголосили, що російські військові залишаються в окупованих регіонах Грузії всупереч міжнародному праву та зобов'язанням Москви за угодою з шести пунктів від 12 серпня 2008 року. За їхньою оцінкою, подальша мілітаризація цих територій створює серйозну загрозу не лише для самої Грузії, а й для регіональної та європейської стабільності.

У заяві також згадується підписана 9 травня 2026 року угода між Москвою та маріонетковою "владою" окупованого регіону "про поглиблення союзництва та співпраці". Крім того, нещодавно Росія призначила свого громадянина номінальним керівником Південної Осетії.

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