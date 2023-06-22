Ігор Терехов зазначив, що постраждали не тільки житлові будинки, а й об'єкти інфраструктури.

Харкову необхідно 9,5 мільярда євро. Гроші потрібні для відновлення будинків, об'єктів інфраструктури та комунальних закладів, які зруйнували росіяни.

"Щоб відбудувати наше місто, щоб відбудувати інфраструктуру міста, житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи, нам потрібно 9,5 мільярда євро. Це дуже потужний виклик, з яким не в змозі впоратися своїми силами жодне місто України", - заявив мер Харкова Ігор Терехов в рамках Ukraine Recovery Conference в Лондоні.

При цьому він вказав, що 150 тисяч жителів міста залишилися без житла. Крім того, міський голова вказав, що зруйновано половину шкіл і дитячих садків, а також пошкоджено 56 лікарень.

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За його словами, у 2022 році за рахунок бюджету Харкова відбудували 200 житлових будинків, а зараз у роботі ще 50 будинків.

"Без підтримки наших міжнародних партнерів, без підтримки міжнародних фінансових інституцій це робити вкрай складно", - підсумував Терехов.

Ситуація в Харкові - що відомо

Російські окупанти нещадно бомбили Харків, знищуючи житлові будинки та вбиваючи місцевих жителів.

21 квітня 2022 року міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті зруйновано 1 929 житлових будинків. Відтоді обласний центр неодноразово піддавався російським атакам, найбільше постраждав район Салтівка.

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