Дівчата вже заявили, що шкодують про свої вчинки.

У Харкові правоохоронці викрили двох неповнолітніх дівчат, одна з яких розклеювала пропагандистські листівки у центрі міста, а інша – співала російський гімн на фоні Z-символіки.

Як повідомляє поліція Харківщини, учора до правоохоронців надійшла інформація про те, що на площі Свободи біля намету "Все для перемоги" виявлено листівки з символами так званої "ХНР". Поліцейські встановили особу дівчини, яка це робила. Нею виявилася 14-річна учениця ліцею. Її разом із матір’ю запросили до райуправління поліції для надання пояснень.

На відео, яке оприлюднив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, дівчина заявляє, що шкодує про свій вчинок та просить вибачення у громадян України.

За його словами, через підлітковий вік дівчини відповідатиме за її проступок мати, яку буде притягнуто до відповідальності за невиконання обовʼязків щодо виховання дітей.

"Вона стверджує, що донька раніше висловлювала лише позицію "за мир". А от про антиукраїнські настрої дитини жінка нібито не здогадувалася", - розповів начальник слідчого управління.

Також Болвінов повідомив, що неповнолітню, яка записала ролик із Z-символікою та гімном агресора в центрі міста, одразу знайшли і доправили до відділу поліції. За її дії теж відповідатимуть батьки.

"Малолітня співачка вже визнала свою провину та заявила, що шкодує. Однак, мабуть, велика кількість спожитої російської пропаганди затьмарила молодий мозок", - констатував поліцейський.

Зрадники, які працюють на користь агресора

У Миколаєві затримали російського інформатора, який "полював" на техніку, яку українські військові отримали від іноземних партнерів. Також він був коригувальником ворожих ударів по місту. Зокрема, за його наведенням ворог обстріляв Миколаївський суднобудівний завод.

Також в Одесі затримали ворожого інформатора, який "зливав" розвіддані пропагандистам та спецслужбам РФ.

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