Якщо ситуація з рівнем захворюваності не погіршиться і надалі не будуть впроваджуватися жорсткі обмеження, вже починаючи з II кварталу і до кінця 2021 року економіка вийде на позитивну динаміку.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує падіння ВВП в Україні на 3% за підсумками першого кварталу 2021 року.

Про це йдеться в огляді економічної активності.

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«Якщо до прийняття рішення з карантину «вихідного дня» в листопаді 2020 року і введення чергового локдауну в січні 2021 Мінекономіки прогнозувало незначне зростання ВВП в I кварталі 2021, то зараз, враховуючи зменшення запасу міцності більшості видів економічної діяльності (ЗЕД), особливо сфери послуг та виснаження економіки постійними коливаннями та змінами умов функціонування протягом 2020 року, очевидним є отримання за підсумками I кварталу 2021 падіння ВВП, яке може досягти 3%», - сказано в документі.

При цьому наголошується, що пристосованість і гнучкість окремих ЗЕД, посилена отриманим в пік пандемії в березні-квітні 2020 року досвідом роботи в умовах жорстких карантинних обмежень, а також початок запуску вакцинації у світі та продовження реалізації заходів уряду, введених з метою підтримки бізнесу і населення, може мінімізувати це падіння.

Згідно з повідомленням, якщо ситуація з рівнем захворюваності не погіршиться і надалі не будуть впроваджуватися жорсткі обмеження, вже починаючи з II кварталу і до кінця 2021 року економіка вийде на позитивну динаміку.

Також повідомляється, що за підсумками 11 місяців 2020 року Мінекономіки орієнтовно оцінює зменшення обсягів ВВП на рівні 4,7%, що в цілому відповідає прогнозованій тенденції.

Прогноз

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 4,6% у 2021 році.

Попередні показники ВВП

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

Станом на 29 грудня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зберегло базовий макроекономічний прогноз, який передбачав падіння валового внутрішнього продукту України на 4,8% за підсумками 2020 року.

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Автор: Катерина Жирій