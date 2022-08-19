Оформлення стане доступним через портал "Дія".

Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня 2022 року виїзд за кордон на строк до 7 днів не більше 10 працівників експортоорієнтованих компаній, у яких середня заробітна плата не менше 20 тисяч грн та відсутня заборгованість із податків та зборів перед бюджетом.

Про це в ефірі телемарафону повідомила перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Великий запит експортоорієнтованого бізнесу - мати можливість виїжджати за кордон, і ми сьогодні на Кабміні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який платить офіційно заробітну плату, не має заборгованості з податків та зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тис. грн, то 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей, матимуть змогу виїжджати строком до семи днів за заявкою роботодавця, і все це (оформлення - УНІАН) відбуватиметься на порталі "Дія", - сказала Свириденко.

Раніше була інформація, що закордон можуть почати випускати українських студентів.

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