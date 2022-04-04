До державного бюджету у березні надійшло 95,4 млрд грн.

До державного бюджету, попри війну, вдалося залучити достатньо коштів завдяки достроково заплаченим дивідендам українських комерційних банків, які знаходяться у державній власності.

Про це розповів під час всеукраїнського телевізійного марафону міністр фінансів Сергій Марченко.

"Комерційні банки у державній власності достроково заплатили дивіденди, і ми змогли виконати перший квартал. Складніше буде у квітні, але я не бачу жодних проблем з виплатами вчасно пенсій, заробітних плат та інших соціальних виплат", - зазначив Марченко.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Мінфіну, у березні 2022 року до дохідної частини зведеного бюджету надійшло 120,1 млрд гривень. Із зазначеної суми до державного бюджету надійшло 95,4 млрд грн, до місцевих бюджетів – 24,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють 69 банків. Домінуюча частка належить 4 державним банкам: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" та "Укрексімбанк".

Вас також можуть зацікавити новини: