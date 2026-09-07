Росія може залишитися без 'Суперджетів' через одну проблему

В Росії прогнозують виведення з експлуатації майже всього парку SSJ-100.

Авіакомпанії Російської Федерації не зможуть самостійно замінити французькі двигуни на літаках SSJ-100 на російські та можуть зіткнутися з втратою літаків. Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на генерального директора "Аерофлоту" Сергія Александровського.

"Якщо не буде субсидування ремоторизації, це призведе до поступового скорочення флоту у всіх компаній, що експлуатують SSJ 100", – сказав він.

Проблема ремоторизації SSJ 100 обговорюється в авіаційній галузі ще з 2022 року. Тоді французька компанія Safran, яка займалася обслуговуванням і виробництвом деталей для гарячої частини двигунів SaM-146, припинила участь у спільному підприємстві з Об’єднаною двигунобудівною корпорацією (ОДК).

Відео дня

Встановлення російських двигунів ПД-8 замість SaM-146 на один SSJ 100 може коштувати близько 2,1–2,3 млрд рублів (від 24,25 млн до 26,56 млн доларів). Водночас деякі джерела видання вважають цю оцінку заниженою. Зокрема, лише собівартість одного ПД-8 у 2024 році перевищувала 1 млрд рублів (11,55–11,77 млн дол.) і відтоді могла зрости.

Окремі співрозмовники "Коммерсанта" висловлюють сумніви щодо здатності ОДК забезпечити необхідні обсяги виробництва ПД-8. У чинній редакції Комплексної програми розвитку авіаційної галузі виробництво цих двигунів передбачалося насамперед для нових літаків SJ 100, а також формування резервного фонду силових установок.

Раніше ОДК прогнозувала виведення з експлуатації майже всього парку SSJ 100 через вичерпання ресурсів двигуна до 2030 року. Після цього Росавіація продовжила ресурси SaM-146, але це не вирішило проблему докорінно. Літаки цього типу вже виходять з експлуатації і до 2030 року здебільшого будуть виведені з експлуатації.

З приблизно 160 літаків SSJ 100, що залишилися в РФ, 78 належать авіакомпанії "Росія" (входить до групи "Аерофлот"). Ще 25 літаків – у RedWings. У "Азимута" залишилося 19 повітряних суден, 14 суден знаходиться у "Ямала", 7 – у "ІрАеро" та 3 – у "Якутії".

Кілька SSJ 100 експлуатують держструктури, частина – у корпоративних перевізників: 7 – у "Газпромавіа", 4 – у "Северсталі", по 1 – у "Русджета" та "Глобал Скай".

SSJ-100 – останні новини

Росія намагається наладити випуск "Суперджетів" з російськими двигунами. Перший політ Superjet 100 із двигунами ПД-8 відбувся в березні 2025 року. Розробка ПД-8 неодноразово супроводжувалася труднощами. Зокрема, під час випробувань у 2023 році двигун "не підтвердив свої характеристики", після чого російським розробникам довелося внести до нього необхідні доопрацювання.

Також неодноразово ставалися аварійні ситуації з SSJ-100. Так, нещодавно у літака "Суперджет" російської авіакомпанії Red Wings після зльоту відірвалися капоти двигуна.

Вас також можуть зацікавити новини: