Які смартфони Xiaomi, Redmi та Poco отримають HyperOS 4: повний список пристроїв

Xiaomi готується до випуску HyperOS 4 – нової версії фірмової оболонки на базі Android 17, яка має з'явитися разом із лінійкою смартфонів Xiaomi 18 у вересні 2026 року.
Офіційний список сумісних пристроїв поки що не опубліковано, але виходячи з термінів підтримки та минулої практики, ресурс XiaomiTime виділив пристрої, які 100-відсотково отримають оновлення.
Xiaomi
- Xiaomi 17, 17 Max, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra, 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi 17T та 17T Pro
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15S Pro, 15 Ultra, 15 Ultra Dual Satellite Edition
- Xiaomi 15T та 15T Pro
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra
- Xiaomi 14T та 14T Pro
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra
- Xiaomi 13T та 13T Pro
Xiaomi MIX та Civi
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 14 Civi
Планшети Xiaomi Pad
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12,5
- Xiaomi Pad 6S Pro 12,4
Redmi K
- Redmi K100 Pro
- Redmi K100 Pro Max
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K90 Max
- Redmi K90 Supreme Edition
- Redmi K90 Pro Max Champion Edition
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi K70
- Redmi K70e
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K60 Ultra
Redmi Turbo
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 3
Redmi Note
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14S
Бюджетні моделі Redmi
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15C 5G
- Redmi 14R 5G
- Redmi A5 4G
Планшети Redmi
- Redmi K Pad
- Redmi K Pad 2
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 Pro 5G
POCO F та X
- POCO F8 Pro
- POCO F8 Ultra
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO F6
- POCO F6 Pro
- POCO X7
- POCO X7 Pro
- POCO X6 Pro
POCO M, C та Pad
- POCO M8 5G
- POCO M8 Pro 5G
- POCO M7 4G
- POCO M7 5G
- POCO M7 Plus
- POCO C85 4G
- POCO C85 5G
- POCO C71
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1
HyperOS 4 на базі Android 17 принесе оновлений інтерфейс, покращену продуктивність, нові функції штучного інтелекту та оптимізацію для ігор, планшетів і складаних смартфонів. Терміни виходу оновлення для глобального ринку поки що не оголошені.
Однією з головних змін стане новий інтерфейс Soft Light Glass. Він використовує ефекти заломлення світла та динамічного розмиття фону, яке змінюється залежно від дій користувача.
Розробники також зосередилися на підвищенні енергоефективності та швидкості роботи системи. Xiaomi обіцяє швидший запуск додатків і зменшення кількості пропущених кадрів під час виконання ресурсоємних завдань, зокрема під час відтворення відео.
Ще одним помітним нововведенням стане Super XiaoAi 2.0 – оновлений голосовий помічник, який вміє виконувати складні послідовні дії одразу в кількох додатках і запускати заздалегідь заплановані команди.
Абсолютно точно, що оновлення HyperOS 4 не з’явиться на пристроях Samsung, які у 2026 році вичерпали квоту на оновлення ОС. Серед них – Xiaomi 12, Redmi Note 12 та інші популярні моделі.
Смартфони Google отримали Android 17 ще в червні – і це стало одним із найбільших оновлень за останні роки. Нова система пропонує глибоку інтеграцію ШІ на базі Gemini, оновлений дизайн з ефектами "розмиття", посилені механізми захисту даних та нові функції багатозадачності.