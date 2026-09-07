Які смартфони Xiaomi, Redmi та Poco отримають HyperOS 4: повний список пристроїв

У списку представлені не лише флагмани різних поколінь, а й бюджетні моделі.

Xiaomi готується до випуску HyperOS 4 – нової версії фірмової оболонки на базі Android 17, яка має з'явитися разом із лінійкою смартфонів Xiaomi 18 у вересні 2026 року.

Офіційний список сумісних пристроїв поки що не опубліковано, але виходячи з термінів підтримки та минулої практики, ресурс XiaomiTime виділив пристрої, які 100-відсотково отримають оновлення.

Xiaomi

Xiaomi 17, 17 Max, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Ultra, 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17T та 17T Pro

Xiaomi 15, 15 Pro, 15S Pro, 15 Ultra, 15 Ultra Dual Satellite Edition

Xiaomi 15T та 15T Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra

Xiaomi 14T та 14T Pro

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi 13T та 13T Pro

Xiaomi MIX та Civi

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi 14 Civi

Планшети Xiaomi Pad

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12,5

Xiaomi Pad 6S Pro 12,4

Redmi K

Redmi K100 Pro

Redmi K100 Pro Max

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Max

Redmi K90 Supreme Edition

Redmi K90 Pro Max Champion Edition

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K70

Redmi K70e

Redmi K70 Ultra

Redmi K60 Ultra

Redmi Turbo

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 3

Redmi Note

Redmi Note 15

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14S

Бюджетні моделі Redmi

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15C 4G

Redmi 15C 5G

Redmi 14R 5G

Redmi A5 4G

Планшети Redmi

Redmi K Pad

Redmi K Pad 2

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 Pro 5G

POCO F та X

POCO F8 Pro

POCO F8 Ultra

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6 Pro

POCO M, C та Pad

POCO M8 5G

POCO M8 Pro 5G

POCO M7 4G

POCO M7 5G

POCO M7 Plus

POCO C85 4G

POCO C85 5G

POCO C71

POCO Pad X1

POCO Pad M1

HyperOS 4 на базі Android 17 принесе оновлений інтерфейс, покращену продуктивність, нові функції штучного інтелекту та оптимізацію для ігор, планшетів і складаних смартфонів. Терміни виходу оновлення для глобального ринку поки що не оголошені.

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Однією з головних змін стане новий інтерфейс Soft Light Glass. Він використовує ефекти заломлення світла та динамічного розмиття фону, яке змінюється залежно від дій користувача.

Розробники також зосередилися на підвищенні енергоефективності та швидкості роботи системи. Xiaomi обіцяє швидший запуск додатків і зменшення кількості пропущених кадрів під час виконання ресурсоємних завдань, зокрема під час відтворення відео.

Ще одним помітним нововведенням стане Super XiaoAi 2.0 – оновлений голосовий помічник, який вміє виконувати складні послідовні дії одразу в кількох додатках і запускати заздалегідь заплановані команди.

Абсолютно точно, що оновлення HyperOS 4 не з’явиться на пристроях Samsung, які у 2026 році вичерпали квоту на оновлення ОС. Серед них – Xiaomi 12, Redmi Note 12 та інші популярні моделі.

Смартфони Google отримали Android 17 ще в червні – і це стало одним із найбільших оновлень за останні роки. Нова система пропонує глибоку інтеграцію ШІ на базі Gemini, оновлений дизайн з ефектами "розмиття", посилені механізми захисту даних та нові функції багатозадачності.

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