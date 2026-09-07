У McDonald’s можуть бути недоступні деякі позиції меню: в компанії пояснили причину

Компанія працює над забезпеченням стабільного постачання продукції до ресторанів.

У деяких ресторанах McDonald’s наразі можуть бути недоступними певні позиції меню через труднощі з постачанням, викликані повітряними тривогами. Про це повідомила пресслужба компанії у відповідь на запит УНІАН.

"Через затримки в постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах. Ми працюємо разом із нашим логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів", - ідеться у повідомленні.

Наразі актуальне меню конкретного ресторану можна переглянути в застосунку McDonald’s, на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів із доставки, додали у пресслужбі.

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Затримки у постачанні товарів через удари РФ

Через атаки Росії по складах та логістичних центрах періодично фіксуються перебої з постачанням певних товарів у магазинах. Як розповідала заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас, продукції значно складніше потрапити від виробника до споживача, і наразі мережі шукають альтернативні склади.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначав, що після цілеспрямованих атак російських окупантів на розподільчі центри і втрат значних обсягів продукції ситуація в продуктових мережах дійсно складна. Проте дефіциту товарів немає – можливі лише короткострокові перебої з постачанням до магазинів.

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