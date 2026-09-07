У Туреччині знайшли 1800-річний маєток багатія з неймовірною мозаїкою: що ошелешило учених

Дві композиції виділяються серед інших зображень, адже це єдині, під якими вказані імена.

Унікальна мозаїка, виявлена на руїнах вілли римської доби в Туреччині, могла бути своєрідним пам'ятником домашнім улюбленцям заможного господаря – собаці на ім'я "Океан" та коту "Смарагд", пише The Independent.

Йдеться, що барвисту мозаїку із зображеннями понад десятка міфологічних і реальних тварин знайшли під час розкопок у стародавньому місті Адраміттейон на узбережжі Егейського моря. Артефакт виявили в приймальні вілли, датованої кінцем II – III століттям нашої ери.

Зазначається, що композиція має розміри приблизно 5 на 3,6 метра і розташована в центрі головної "Північної зали". Саме її, ймовірно, першою бачили гості заможного господаря.

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Стародавні майстри використали для створення мозаїки надзвичайно багату палітру. Серед фрагментів – червоні, помаранчеві, чорні, білі, сині, зелені, жовті та бордові чотирикутники. Мозаїка складається з 15 панелей, розташованих у три ряди. На них зображені птахи, риби та котячі, а також, імовірно, Медуза і Пегас.

"Набір фігур був різноманітним: він поєднував зображення тварин, особливо птахів, з емблемами та міфологією, серед яких крилатий кінь, фігура карлика, голова Медузи, а також свійські й дикі тварини та риба", – повідомив археолог, автор дослідження Хюсейн Мурат Озген.

Кіт та собака

Особливу увагу дослідників привернули два зображення. На одному з них – світлий кіт, який сидить на синьо-зеленій подушці. Під ним викладено грецькими літерами слово "ΖΜΑΡΑΓΔΙΝ", що означає "смарагд". На іншій панелі зображений собака в русі. Під ним написано грецькою "ΩΚΕΑΝΟΣ" – "Океан".

"Цікаво, що ці два зображення розташовані таким чином, що могли привертати увагу гостей одразу після входу до приміщення", - йдеться у статті.

Кіт був на панелі ліворуч від входу, тому саме його зображення, найімовірніше, першим помічала людина, яка заходила до приймальної зали. Праворуч розташовувалася панель з собакою.

Обидві композиції виділяються серед інших зображень мозаїки, адже це єдині тварини, під якими вказані імена.

Дорогий спосіб продемонструвати статус

За словами дослідників, мотиви, використані в цій мозаїці, були особливо поширені в Північній Африці. Водночас сама наявність такої масштабної та складної мозаїки свідчить про високий статус власника вілли. Заможні римляни часто використовували дорогі матеріали, зокрема мармур і кольорове скло, для оздоблення своїх будинків. Так вони демонстрували не лише багатство, а й хороший смак та інтерес до мистецтва.

Подібні мозаїки зазвичай розміщували у вхідних зонах, приймальних кімнатах і їдальнях вілл.

Дослідники припускають, що ім'я собаки – "Океан" – могло бути пов'язане з історією самого Адраміттейона, який у давнину був портовим містом. Ім'я кота, своєю чергою, може натякати на зв'язок власника вілли з римським Єгиптом. Саме там у давнину добували смарагди, розповів доктор Озген виданню Live Science.

Інші знахідки археологів

Нагадаємо, у Таїланді поруч із людськими останками дослідники знайшли два золоті перстні, яким по 2000 років. На одній із прикрас - напис, який вказує на стародавній торговий шлях. Йшлося, що напис виконано діалектом брахмі, який використовувався в стародавній Індії. На думку археологів, знахідка може свідчити про давні культурні та торговельні зв’язки та можуть допомогти простежити мережі портів і торговельних шляхів, що з’єднували Південно-Східну та Південну Азію.

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