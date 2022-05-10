Всього з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Мінфін продав військових облігацій на понад 60 млрд гривень.

Міністерство фінансів у вівторок, 10 травня, розмістило військові облігації на 4,7 млрд гривень.

Про це повідомила прес-служба Мінфіну на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Сьогодні Мінфін розмістив військові облігації на суму 4,7 млрд гривень. Дякую всім, хто підтримує державу! Слава Україні!"- йдеться в повідомленні.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

25 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. гривень. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 10 до 11% річних залежно від терміну.

Станом на 3 травня з початку повномасштабного нападу Росії на Україну Міністерство фінансів провело 23 аукціони з продажу військових облігацій, залучаючи до державного бюджету майже 50 млрд грн, 93,8 млн дол. і 176,5 млн євро.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Мінфін продав військових облігацій більш ніж на 60 млрд гривень.

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