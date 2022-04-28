Серед чинників подорожчання - інфляція та витрати на логістику.

В Україні ціни на продукти харчування можуть зрости на 20%.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Денис Марчук в ефірі інформаційного телемарафону.

"В Україні буде і хліб, і до хліба. Аграрії зараз виконують своє стратегічне завдання. Вони працюють над посівною кампанією, дбають, щоб засіяти поля культурами, які будуть необхідні для забезпечення продовольством населення та армії. Проте процес доступності до продукції погіршився через воєнні дії, тому ціни на харчові продукти дещо зростуть. Ще до війни зросли ціни на енергоносії, газ, паливно-мастильні матеріали, а з її початком дуже ускладнилися логістичні ланцюги - зруйновано мости та шляхи. Наразі продукція доставляється об'їзними дорогами, що здорожчує витрати на транспортування", - зазначив Марчук.

За його словами, до чинників здорожчання продовольства додається також інфляція.

"Також не слід забувати ... про вплив рівня інфляції в Україні, який з приходом війни зріс. Можна прогнозувати зростання цін на продукти в Україні не менш як на 20%", - додав заступник голови ВАР.

Як повідомляв УНІАН, споживча інфляція в Україні в березні в річному вираженні - у порівнянні з березнем 2021 року - становила 13,7%, прискорившись із 10,7% в лютому.

Окрім того, у квітні 2022 року в порівнянні з минулим місяцем уже зросли середні ціни на крупи, а також злетіли ціни на овочі.

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