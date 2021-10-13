Загальні видатки для відзначення досягнень олімпійців та паралімпійців становлять 565,3 млн грн.

Видатки для відзначення досягнень олімпійцям та паралімпійцям літніх XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор профінансовано в повному обсязі.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

"Грошові винагороди виплачені за олімпійське та паралімпійське "золото" – 125 тисяч доларів, за "срібло" – 80 тисяч доларів, за "бронзу" – 55 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що загальні витрати для святкування досягнень олімпійців і паралімпійців становили 565,3 млн грн.

Читайте такожКурс аномальний: експерти пояснили причини зростання гривні у жовтні"Крім того, ще 25 олімпійцям, які посіли четверте ‒ шосте місця на іграх, і їх тренерам передбачено виплатити винагороди в розмірах 200 тис.грн, 140 тис. грн, 100 тис. гривень. З державного бюджету на це буде спрямовано 6,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Олімпіада в Токіо

XXXII Олімпійські та XVI Паралімпійські ігри пройшли в Токіо.

Україну представляли щонайменше 157 спортсменів у 25 видах спорту, що представляють 20 міжнародних спортивних федерацій.

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Автор: Богдан Слуцький