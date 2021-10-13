Виплати відбуваються в рамках реалізації міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Влада Києва надасть разову матеріальну допомогу мешканцям столиці. Виплату зможуть отримати понад 31 тисяча киян. Гроші заплатять родинам загиблих та постраждалих учасників Революції Гідності, а також АТО/ООС.

Про це повідомляється на офіційному сайті київської влади.

Як зазначається, відповідна матеріальна допомога з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць становитиме від 800 до 1500 грн. Виплати буде здійснено на рахунок електронної картки "Картка киянина".

Одноразова адресна соціальна матеріальна допомога, яку не було своєчасно виплачено громадянинові через не залежні від нього причини, в разі смерті цього громадянина буде виплачена членам сім’ї померлого. Виплати відбуваються в рамках реалізації міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Виплату у розмірі 800 грн отримають кияни, які отримали легкі тілесні ушкодження під час участі в Революції Гідності.

Читайте такожУкраїнським пенсіонерам збільшать виплати: у Кабміні нагадали датуДопомогу у розмірі 900 гривень отримають мешканці Києва, які отримали під час Революції Гідності тілесні ушкодження середньої тяжкості, а також учасники АТО і ООС на Донбасі.

1000 гривень влада столиці заплатить українцям, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

Виплату у розмірі 1 тисяча 500 гривень отримають члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в Революції Гідності, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за участь у подіях з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року. Також допомогу нададуть мешканцям столиці, у сім'ї яких були добровольці та військові, загиблі під час АТО та ООС на Сході України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Кропивницькому вдові військового "вручили" аварійне житло. Ремонт квартири, ціною 13-15 тисяч доларів, обійдеться у 10 тисяч доларів.

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Автор: Інна Андаліцька