Президентські стипендії у розмірі 10 тисяч гривень також отримають учасники ЗНО, які отримали найкращі результати.

Переможцям міжнародних учнівських олімпіад виплачуватимуть премії президента України в розмірі 100 тисяч гривень.

Відповідну постанову ухвалив сьогодні Кабінет міністрів, якою затверджено порядок використання коштів з державного бюджету на виплати заохочень з Фонду глави держави, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також розпочнуться виплати президентських стипендій у розмірі 10 тис. грн учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати.

Стипендії виплачуватимуть щомісяця протягом року.

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Крім того, діяльність Фонду передбачає можливості надання грантів на навчання в іноземних закладах освіти для підготовки магістрів та PhD. Передбачається, що це дасть змогу отримати конкурентоспроможну освіту найталановитішій молоді та науковцям.

Також кошти Фонду можуть спрямовуватися на залучення іноземних висококваліфікованих викладачів і тренерів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, де потрібно підсилити рівень підготовки фахівців.

Офіційний запуск Фонду президента відбудеться на урочистому засіданні Ради Фонду за участю керівництва держави, під час якого нагороди вручать переможцям міжнародних учнівських олімпіад.

В ОП нагадали, що Фонд президента був створений у 2019 році з метою заохочення розвитку талановитої молоді, підвищення якості освіти й науки, виховання здорових громадян. У червні 2021 року Володимир Зеленський затвердив положення про Раду Фонду, перезапустивши його діяльність.

Як раніше повідомляв УНІАН, харківський школяр Ілля Шкірко, який цього року набрав найбільшу кількість балів на ЗНО, розповів журналістам про особливості своєї підготовки до тестування. За його словами, жодних "секретів" тут немає.

Автор: Інна Андаліцька