Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду в Україні відновила роботу з перегляду програми stand-by.

Кабінет міністрів після відновлення роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні очікує продуктивних переговорів, які призведуть до перегляду програми співпраці stand-by і виділення другого траншу за нею.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд підтримує курс реформ і продовжує послідовно впроваджувати в Україні європейські норми та практики. Разом з Президентом і НБУ ми доклали максимум зусиль для виконання "структурних маяків", необхідних для перегляду програми. Зокрема, скоротили непрацюючі кредити в держбанках і реорганізували митницю з податковою, які, наприклад, за грудень разом перевиконали план більш ніж на 26%", - написав він.

За словами прем'єра, співпраця з МВФ є "вагомим фундаментом підтримки та важливим маркером стабільності України для міжнародних фінансових партнерів".

Що цьому передувало

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні сьогодні, 11 січня, відновила роботу з перегляду програми stand-by.

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Дмитро Шварц