Україна оновила меморандум з фондом та лист про наміри.

Кабінет міністр очікує найближчим часом отримати наступний транш від Міжнародного валютного фону у розмірі 900 мільйонів доларів.

Водночас Україна взяла на себе нові зобов'язання перед МВФ, заявив під засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави – затверджуємо оновлені лист про наміри та меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику. У документах зафіксовані зобов’язання України, які ми вже реалізуємо та будемо реалізовувати в майбутньому. Це, зокрема, покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією", - сказав він.

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Нова програма МВФ для України

Нагадаємо, що 31 березня цього року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на загальну суму 15,6 млрд доларів.

23 травня місія МВФ в Україні розпочала роботу в рамках першого перегляду програми розширеного фінансування. Головною метою місії стала оцінка прогресу у виконанні політичних зобов'язань та умов програми з боку української влади.

Наприкінці травня уряд вніс до Верховної Ради проект змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості, що є однією з вимог МВФ по новій програмі.

Також наприкінці травня МВФ та влада України досягли Угоди на рівні експертів щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Усі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні маяки на кінець травня були досягнуті, що відкрило шлях до розгляду Радою виконавчих директорів питання про виділення близько 900 млн доларів.

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