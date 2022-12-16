Основні напрямки реалізації цієї програми-торговельне фінансування для українських банків, агросектору та підприємців малого та середнього бізнесу.

Рада директорів Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки, зазначивши, що Рада директорів IFC також схвалила два окремі проекти для приватного сектора: для французької компанії EnVivo, яка має агробізнес в Україні, а також страхування військових ризиків для "Райффайзен Банку".

"Основні напрямки реалізації цієї програми - торговельне фінансування для українських банків, агросектору та підприємців малого та середнього бізнесу. Дуже важливий і той факт, що керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. В цілому ж IFC практично заборонена робота з держкомпаніями", - заявила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

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"Це позитивний знак для багатьох інвесторів, які розмірковують над тим, чи варто інвестувати в Україну саме зараз. Очікується, що таке фінансування мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проекту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки та інші МФО. Таким чином, загальний обсяг проектів українських підприємств, які можуть бути профінансовані, може скласти понад 6 млрд доларів", - підсумувала глава Мінекономіки.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC):

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) входить до Групи Світового банку. Одним з найважливіших напрямків діяльності IFC є мобілізація великих обсягів приватного капіталу з метою розвитку насамперед у країнах з низьким рівнем доходу, а також у державах з нестабільністю і конфліктами. Україна є членом IFC з 1993 року.

У вересні 2022 року IFC виділила 30 млн доларів для інвестицій в Україну та Молдову.

Фінансова допомога Україні:

22 листопада 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Кошти почнуть виплачуватися в найближчі тижні.

Крім того, Уряд Канади передасть про початок випуску п'ятирічних "облігацій суверенітету України" у розмірі 500 млн канадських доларів, щоб підтримати Україну напередодні важкого зимового періоду.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄК виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро. Вона зазначила, що у 2023 році заплановано виділення 18 мільярдів євро з регулярними виплатами.

22 листопада 2022 року Світовий банк виділив Україні $60 мільйонів пільгової позики.

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