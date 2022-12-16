Загальний обсяг допомоги становить 18 млрд євро.

Міністерство фінансів очікує, що вже в січні 2023 року Україна отримає від Європейського Союзу перший транш макрофінансової допомоги, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро.

Як заявила заступник міністра фінансів Ольга Зикова в ефірі інформаційного телемарафону, у 2023 році щомісячний дефіцит бюджету складе від 3 до 3,5 млрд доларів на місяць.

Покривати його, крім "макрофіну" від ЄС, планують за рахунок допомоги від США і завдяки новій програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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"Перший транш ми очікуємо вже в січні 2023 року. Це одне з джерел покриття щомісячного дефіциту наступного року. Ми маємо намір після комунікації та узгодження Європейською комісією мати механізм ритмічних і передбачених траншей. Ми плануємо, що в наступному році ми будемо мати чіткий план з чіткими розмірами траншей щомісяця протягом усього року. Це допоможе нам збалансувати бюджет і мати передбачувані витрати для покриття соціально необхідних витрат", - сказала вона.

Транш для України:

На початку листопада 2022 року в Європейському Союзі заявили про намір запропонувавши Україні допомога в розмірі до 18 млрд євро.

6 грудня стало відомо, що Угорщина блокувавши виділення Європейським Союзом пакета макрофінансової допомоги для України.

Пізніше влада Угорщини змогла домогтися від Євросоюзу розморожування частини належних їй грошей, в обмін на зняття вето з 18 млрд євро допомоги для України. Раніше 7,5 млрд євро з фондів Євросоюзу для Угорщини заморозили через проблеми з верховенством права.

13 грудня 2022 року всі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги у розмірі 18 млрд євро у 2023 році - по 1,5 млрд євро щомісяця.

16 грудня 2022 року лідери ЄС домовилися про виділення 18 мільярдів євро для України.

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