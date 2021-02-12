На відновлення Донецької та Луганської областей буде потрібно понад 21 мільярд доларів.

За оцінками міжнародних експертів, на відновлення Донецької та Луганської областей необхідно понад 21 мільярд доларів.

Читайте такожКабмін схвалив концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областейПро це заявив віце-прем'єр-міністр України-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час круглого столу в рамках обговорення національної економічної стратегії-2030, йдеться на урядовому порталі.

"За розрахунками Центру економічних стратегій, втрати в Донецькій і Луганській областях становлять 375 мільярдів гривень без урахування вартості активів, що знаходяться на окупованих територіях. За оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення Донецької та Луганської областей перевищують 21 мільярд доларів ... Ми маємо розглядати проект розвитку постраждалих районів як можливість швидкого розвитку, впровадження найбільш модернових підходів і реформ на цих територіях", - зазначив Резніков.

За його словами, зараз існують чотири шляхи, як залучити фінансування для економічного відновлення цих регіонів - фінансування з держбюджету, донорська допомога, отримання позик і кредитів і створення привабливого клімату для інвестицій. Покращення інвестиційної привабливості, за його словами, можливе шляхом створення спеціальних режимів для інвестдіяльності та ведення бізнесу.

Як зазначив директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап, Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської області-компонента економічної стратегії України до 2030 року.

"23 грудня Кабінет міністрів схвалив концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, яка згодом буде покладена в основу відповідної стратегії. І ми бачимо, що цей розділ має обов'язково бути частиною національної економічної стратегії до 2030 року. Ці два процеси повинні зійтися в одну точку, бо одне без іншого неможливо уявити", - підкреслив Криволап.

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Автор: Інна Андаліцька