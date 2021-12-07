Зростання резервів відбулося насамперед через надходження другого траншу від МВФ.

Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 3% і на 1 грудня склали 30,549 млрд дол.

Як повідомила прес-служба Національного банку, зростання резервів відбулося насамперед через надходження другого траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by обсягом 500 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ).

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Динаміку резервів протягом минулого місяця визначали й інші фактори. Серед них, зокрема, операції з управління державним боргом.

Так, валютні надходження на користь уряду склали 493,1 млн дол. Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав 481,7 млн дол.

З цієї суми 251,3 млн дол. були спрямовані на обслуговування і погашення ОВДП, 145,2 млн дол. - на обслуговування єврооблігацій, а решта – на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті.

Крім того, в листопаді уряд і Національний банк сплатили 64,4 млн дол. на користь МВФ.

Також на динаміку резервів вплинули операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

"Перші тижні листопада пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку переважала над попитом на неї. Водночас у другій половині місяця ситуація змінилася у зворотному напрямку. З метою згладжування надмірних коливань Національний банк викупив на валютному ринку 1,178 млрд дол. і продав 792,6 млн дол. В цілому за підсумками листопада 2021 року обсяги чистої купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку склали 385,2 млн дол", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, динаміку резервів визначала і переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість зменшилася на 135,6 млн дол.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій Уряду та Національного банку", - зазначили в НБУ.

Міжнародні резерви України:

Міжнародні резерви України в жовтні зросли на 3,3% і на 1 листопада склали 29,654 млрд дол.

Автор: Катерина Жирій