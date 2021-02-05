Зменшення на міжнародних резервів зумовлене погашенням зовнішнього та внутрішнього держборгу.

Міжнародні резерви України за підсумками січня становлять 28,8 мільярда доларів станом на 1 лютого, що на 1,1% менше за показник резервів минулого місяця.

Читайте також"Досить гарна динаміка": у Кабміні розповіли про переговори щодо другого траншу МВФПро це повідомляє прес-служба НБУ.

У регуляторі зазначають, що зменшення на міжнародних резервів на 1,1% зумовлене погашенням зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави.

Водночас інтервенції Національного банку на валютному ринку та валютні надходження на користь уряду частково зрівноважили вплив платежів з обслуговування державного боргу на резерви.

Загальний обсяг платежів обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 311,4 мільйона доларів. З них 197 мільйонів доларів були спрямовані на обслуговування та погашення держоблігацій, 66,4 мільйона доларів - єврооблігацій. Валютні надходження на користь уряду від розміщення ОВДП становили 48,2 мільйона доларів.

Також, Національний банк проводив інтервенції на міжбанку з продажу (на суму 20 мільйонів доларів) та з купівлі (40 мільйонів доларів) валюти.

"В останні два тижні січня міжбанківський валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив з інтервенціями", - додають у регуляторі.

Зокрема, на динаміку міжнародних резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У минулому місяці їхня вартість зменшилася на 68,7 мільйона доларів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - підсумували у НБУ.

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Автор: УНІАН