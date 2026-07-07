Міжнародні резерви України різко зросли вперше за майже пів року

Поточний обсяг може покрити 5,2 місяця майбутнього імпорту.

Міжнародні резерви України у червні збільшилися на 12,1% і станом на 1 липня склали 51,27 мільярда доларів. Про це повідомляє Національний банк України.

Позитивна динаміка зафіксована завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти національним регулятором та боргові виплати в іноземній валюті. Так, на валютні рахунки в червні надійшло 11,32 млрд доларів, з яких 6,82 млрд від Європейського Союзу та 4,5 млрд – через рахунки Світового банку.

Окремо Україна отримала першу виплату в межах першого оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan в розмірі 4,4 млрд доларів від Єврсоюзу. У зв’язку з цільовим призначенням використання коштів, їх не зарахували до міжнародних резервів.

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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 269,7 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,5 млн доларів. На валютному ринку НБУ в червні продав 5,15 млрд доларів.

Через переоцінку фінансових інструментів та вплив інших чинників міжнародні резерви зменшилися за місяць на 191,4 млн доларів.

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За травень міжнародні резерви України зменшилися на 5,2%. Внаслідок валютних інтервенцій НБУ та боргових виплат в іноземній валюті вони склали 45,7 мільярда доларів станом на 1 червня. Падіння резервів фіксували чотири місяці поспіль.

За минулий рік міжнародні резерви зросли на понад 30% – до 57,3 мільярда доларів. Це стало найкращим показником в українській історії.

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