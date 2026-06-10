monobank раптово змінив умови всіх закордонних SWIFT-платежів

Раніше за такі перекази комісія становила 1000 грн.

З 10 червня усі закордонні SWIFT-платежі в monobank здійснюються безкоштовно – без стягнення комісії. Про це повідомляє співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.

Нововведення стосується як вхідних, так і вихідних переказів і буде працювати як для звичайних користувачів, так і для бізнесу. За словами Гороховського, до цього SWIFT-переказ обходився користувачам в середньому близько 1000 гривень комісії.

"На цій комісії ми заробляли понад 11 мільйонів гривень на рік, але нам не шкода", – пише Гороховський.

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Співзасновник monobank зазначає, що таким чином прибирають додаткові ускладнення для переказів.

monobank – останні новини

Наприкінці квітня в monobank стався масштабний збій. Користувачі не могли здійснити переказ грошей з картки на картку, оплатити рахунок або виконати стандартні банківські операції. В залежності від телефону, додаток mono або не запускався, або відкривався із затримкою та зависав. Причини збою не називалися, працездатність застосунку була швидко відновлена.

Раніше співзасновник monobank Олег Гороховський розповів про поширену схему шахрайства з банківськими картками. За нею зловмисники телефоном пропонують перевести гроші на так званий "резервний рахунок", нібито для "захисту" коштів користувача.

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