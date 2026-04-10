У monobank розкрили найпопулярніший метод шахрайства з картками

Шахрай телефоном пропонує перевести гроші на "резервний рахунок", щоб "врятувати" свої кошти.

Однин з найпопулярніших методів обману власників банківських карток - дзвінок з повідомленням про необхідність натискання певних цифр та подальше з’єднання з шахраєм. Про це розповів співвласник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

"За останні кілька місяців найпопулярніший серед офісників спосіб обману власників карток - це дзвінок робота (IVR) з повідомленням: "У ваш застосунок виконано вхід з невідомого пристрою. Якщо це були не ви - натисніть 1", - повідомив банкір.

За його словами, далі клієнт потрапляє на живого шахрая, який пропонує перевести гроші на "резервний рахунок", подати заявку на кредит і "врятувати" свої кошти.

"Захиститися від цього дуже просто - треба запам’ятати одне правило: monobank не телефонує", - пыдкреслив Гороховський.

Зазначається, що злочинці активно використовують новий спосіб шахрайства з банкоматами, відомий як "невидима нитка".

Крім того, в березні у соціальних мережах активізувалась чергова хвиля шахрайських повідомлень про грошову компенсацію від "Укренерго" – нібито за попередні тривалі періоди вимушених відключень. Зловмисники надають посилання на підроблений сайт, стилізований під "Ощадбанк" або іншу установу чи організацію, та просять "для зарахування виплати" ввести номер власної банківської картки, термін її дії та CVV-код.

Вас також можуть зацікавити новини: