Виставлені на продаж речі можна буде оплатити частинами.

У monobank з’явився новий сервіс, завдяки якому клієнти зможуть продавати свої речі – monoбазар.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

"Тепер на monoмаркеті наші клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі. Такий собі OLX на мінімалках (поки що)", - написав він.

Відео дня

Зараз, за словами Гороховського, проходить бета-тестування платформи. Він також повідомив, що будь-який товар на monoбазар можна купити частинами, а усі продавці вже верифіковані банком, що практично унеможливлює шахрайство.

"Кожен може зробити свою особисту вітрину на Базарі, поділитися нею в своїх соцмережах або надіслати друзям. Кому цікаво, підпишуться на вас і будуть знати, коли у вас зʼявиться щось на продаж", - зазначив Гороховський.

Крім цього, ШІ-асистент може заповнити замість користувача довгий опис товару на основі короткого опису. Також у сервісі автоматизовано торг – покупець може запропонувати ціну, а продавець – подумати, чи згоден продати за запропонованою ціною.

"Продавець отримає гроші лише, якщо ви заберете товар з пошти. Якщо подивитеся і він вам не сподобається - гроші самі повернуться до вас, а посилка – відправникові", - повідомив Гороховський.

Комісія на період тестування до 8 січня складе 0,1%, пізніше зросте до 1,9%. Покупець під час купівлі сплачуватиме доставку товару.

Monobank - останні новини

У серпні стало відомо, що Monobank почав розвивати власну мережу поповнення та встановлювати термінали.

3 листопада у мобільному застосунку Monobank запустили нову функцію спільних карток, які дозволяють ділитися рахунком із близькою людиною.

Вас також можуть зацікавити новини: