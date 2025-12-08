У monobank з’явився новий сервіс, завдяки якому клієнти зможуть продавати свої речі – monoбазар.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.
"Тепер на monoмаркеті наші клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі. Такий собі OLX на мінімалках (поки що)", - написав він.
Зараз, за словами Гороховського, проходить бета-тестування платформи. Він також повідомив, що будь-який товар на monoбазар можна купити частинами, а усі продавці вже верифіковані банком, що практично унеможливлює шахрайство.
"Кожен може зробити свою особисту вітрину на Базарі, поділитися нею в своїх соцмережах або надіслати друзям. Кому цікаво, підпишуться на вас і будуть знати, коли у вас зʼявиться щось на продаж", - зазначив Гороховський.
Крім цього, ШІ-асистент може заповнити замість користувача довгий опис товару на основі короткого опису. Також у сервісі автоматизовано торг – покупець може запропонувати ціну, а продавець – подумати, чи згоден продати за запропонованою ціною.
"Продавець отримає гроші лише, якщо ви заберете товар з пошти. Якщо подивитеся і він вам не сподобається - гроші самі повернуться до вас, а посилка – відправникові", - повідомив Гороховський.
Комісія на період тестування до 8 січня складе 0,1%, пізніше зросте до 1,9%. Покупець під час купівлі сплачуватиме доставку товару.
Monobank - останні новини
У серпні стало відомо, що Monobank почав розвивати власну мережу поповнення та встановлювати термінали.
3 листопада у мобільному застосунку Monobank запустили нову функцію спільних карток, які дозволяють ділитися рахунком із близькою людиною.