У Monobank стався масштабний збій

За словами користувачів, у додатку було неможливо здійснювати грошові перекази.

Вранці 29 квітня в Monobank стався масштабний збій: користувачі повідомили, що платіжні операції не проходили. Це підтвердив співзасновник банку Олег Гороховський.

За даними ЗМІ, найбільше труднощів виникло саме з переказами коштів: користувачі не могли перевести гроші з картки на картку, оплатити рахунки або виконати стандартні банківські операції.

Повідомляється, що на iOS додаток не запускався, а на Android – або відкривався із затримкою, або також не працював. Деякі клієнти банку повідомляли, що після натискання кнопки переказу застосунок зависав, тоді як інші не отримували ніякого результату.

Причини збою невідомі. Коментуючи технічний збій, Олег Гороховський зазначив, що команди банку вже працюють над відновленням роботи Monobank.

Вже о 10:57 він заявив, що збій було усунуто.

Раніше у Monobank розповіли про найпоширеніший спосіб шахрайства з банківськими картками. У цьому випадку шахраї телефоном пропонують перевести гроші на так званий "резервний рахунок", нібито для "захисту" коштів користувача.

"Захиститися від цього дуже просто – треба запам’ятати одне правило: monobank не телефонує", – підкреслив Олег Гороховський.

Повідомлялося також, що у Monobank з’явився новий сервіс, завдяки якому клієнти зможуть продавати свої речі.

