Без оцінки рівня боргового навантаження на країну МВФ буде складно довести своїм акціонерам, що Україна буде здатна з ними потім розрахуватися.

Україні буде важко пройти зиму без МВФ, а Фонду доведеться переконувати своїх акціонерів у тому, що уряд зможе повернути ці гроші.

Про це йдеться у повідомленні Центру економічної стратегії.

Зазначається, що до кінця року Україна хоче укласти нову програму Stand-by з МВФ на суму до 20 млрд дол. Це допоможе стабілізувати курс гривні, профінансувати дефіцит бюджету і частково повернути економіку до довоєнних показників, цитує ЦЕС голову НБУ Кирила Шевченка.

На думку директора ЦЕС Гліба Вишлінського, для початку МВФ треба оцінити рівень боргового навантаження на країну з урахуванням нової програми.

Вишлінський зауважив, що це слід робити, враховуючи поточний і прогнозований розмір економіки, які є незрозумілими через війну, що триває. Без цього МВФ буде складно довести своїм акціонерам, що Україна буде здатна з ними потім розрахуватися.

"В будь-якому випадку, крім МВФ, ми не маємо де отримати фінансування потрібного обсягу на зиму-весну. Тому ця програма важлива. І Україна, і Фонд, і його ключові акціонери мають докласти зусиль, щоб запустити її якнайшвидше", — сказав Вишлінський.

У ЦЕС нагадали, що за різними оцінками потреби у фінансуванні дефіциту держбюджету сягають близько 5 млрд дол. на місяць. З початку війни іноземна допомога змогла перекрити лише половину з цієї суми.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, програма співпраці з Міжнародним валютним фондом є безальтернативною і має розпочатися не пізніше листопада цього року.

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