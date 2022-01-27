Востаннє курс перебував на такому рівні в лютому 2015 року.

Курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку вдень, 27 січня, опустився нижче рівня у 29 грн/дол.

Про це свідчать дані фінансового порталу "Мінфін".

Довідка УНІАН: востаннє кус долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.

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Сьогодні на міжбанку попит на валюту перевищував пропозицію. Дилери орієнтували клієнтів на коридор по долару в межах 28,60 - 28,90 грн, проте зростання попиту на валюту тривало, тиск на курс зростав.

Попит підживлювався як внаслідок заявок імпортерів енергоносіїв, так і внаслідок дій нерезидентів.

Після 10 ранку на ринок вийшов НБУ з продажем долара за запитом кращого курсу. Однак котирування продовжили зростати.

Ближче до обіду Нацбанк розпродав валюту за запитом кращого курсу за ціною 28,80 і вище, що частково знизило тиск на курс. Обсяг угод на міжбанку станом на 13:00 перевищив 260 млн доларів.

Після обіду, завдяки діям НБУ, котирування стали дещо знижуватися. Тиск на гривню трохи зменшився. Однак, торги по долару активувалися до 15 години й попит знову перевищив пропозицію.

Станом на 15:00 курс гривні до долара торгувався вже на рівні 29,01 - 29,03 грн/дол.

Після обіду обсяг операцій на міжбанку швидко перевищив 300 млн доларів. Попит перевищував пропозицію.

Курс на 27 січня:

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 27 січня, ослаб на 5 копійок – до 28,95 грн/дол.

Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 28,70 грн за дол., євро-32,20 грн за євро.