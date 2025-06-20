Раніше повідомлялося, що Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15,5%.

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі заявив, що прагнення Національного банку України (НБУ) забезпечити цінову стабільність після зниження загроз життю громадян критично важливе для майбутнього країни. Про це повідомляє Reuters.

"‎Ви чітко заявляли публічно, що після зменшення ризиків для безпеки та за наявності відповідних макроекономічних умов ви повернетеся до традиційного режиму таргетування інфляції"‎, – заявив Бейлі під час свого візиту до Києва.

Зазначимо, що під терміном "цінова стабільність" розуміють підтримання центральним банком стійкої й низької інфляції в довгостроковому періоді.

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В ідеалі цінова стабільність може означати нульову інфляцію, однак по ряду причин, зокрема через похибки статистики та затримки в оновленні інформації, центробанки зазвичай не прагнуть досягти нульового приросту цін.

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Нещодавно НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. На думку фахівців, це має підтримати валютний ринок та нормалізувати інфляційні очікування, що "сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення".

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що ключовий ризик для інфляційної динаміки та економічного розвитку України - перебіг повномасштабної війни.

Також в Нацбанку спрогнозували зростання цін. За словами Пишного, влітку інфляція буде знижуватися за широким спектром товарів і послуг.

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