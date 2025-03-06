Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних.
Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.
Він зазначив, що інфляція на початку року очікувано продовжила зростати. Так, у січні інфляція пришвидшилася до 12,9% у річному вимірі і, за оцінками НБУ, у лютому вона надалі зростала.
"Пришвидшення споживчої інфляції зумовлювалося передусім дією тимчасових чинників. Такі тенденції були очікуваними та загалом відповідали прогнозу НБУ. Водночас посилювався вплив фундаментальних інфляційних чинників через подальше відображення в цінах підвищених витрат підприємств на енергоресурси та оплату праці, а також збереження досить жвавого споживчого попиту", - сказав Пишний.
За його словами, інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств. Водночас застосовані заходи НБУ з посилення монетарної політики обмежуватимуть фундаментальний ціновий тиск, а надходження нових урожаїв улітку загальмує зростання цін на продовольчі товари.
"Завдяки заходам НБУ та поступовому вичерпанню впливу тимчасових рушіїв інфляції вона має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі та знизитися до однознакового рівня наприкінці року. На горизонті політики інфляція знизиться до цілі 5%", - наголосив голова Нацбанку.
Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку Пишний назвав перебіг повномасштабної війни. За його словами, геополітична невизначеність збільшилася, і це посилює ризики, спричинені російською агресією, зокрема такі:
- виникнення додаткових бюджетних потреб передусім для підтримання обороноздатності;
- подальше пошкодження інфраструктури передусім енергетичної, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку собівартості виробництва продукції;
- поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.
Однак, за словами голови НБУ, можуть реалізовуватися і позитивні сценарії.
"Вони пов’язані передусім із посиленням фінансової підтримки партнерів (зокрема за рахунок використання основної суми знерухомлених російських активів) та зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України. Можливим є подальше пришвидшення євроінтеграційних процесів та відбудови інфраструктури, у тому числі енергетичної", - зауважив Андрій Пишний.
Облікова ставка в Україні - останні новини
23 січня правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1% – до 14,5%. Це рішення спрямовувалося на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі в 5%.
У січні ж регулятор погіршив прогноз інфляції на 2025 рік. Тепер очікується, що цей показник сягне позначки 8,4%, хоча в жовтні 2024 року інфляція мала сягнути 6,9%.