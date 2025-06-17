Зростання кількості угод із купівлі житла останнім часом сповільнилося.

Війна та невизначене майбутнє змушує українців відкладати рішення щодо купівлі нерухомості. Про це повідомила директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова на презентації "Звіту про фінансову стабільність".

"На жаль, ситуація дещо погіршилася останнім часом. Не так жваво зростає кількість укладених угод, як це було раніше. Поволі вичерпуються фактори відновлення, які мали місце на перший рік після повномасштабного вторгнення", - сказала вона.

За її словами, зараз невелику частку угод фінансує іпотека від "єОселі". Проте, цей поштовх досить слабко впливає на загальну активність на ринку нерухомості.

Відео дня

"Ціна оренди та доходи досить помірні за українськими мірками, але це не спонукає до активнішого придбання житла. Адже ринок стримується воєнними ризиками і невизначеністю", - сказала вона і додала, що ризики функціонування самого ринку нерухомості та будівництва також стримують його розвиток.

Активність покупців на ринку житла

Згідно звіту НБУ, зростання кількості угод із купівлі житла останнім часом сповільнилося. За IV квартал 2024 – I квартал 2025 року їх було укладено лише на 8% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Зазначається, що під час повномасштабної війни швидше зростали обсяги угод з продажу житла, що не оподатковуються. Йдеться про перший за рік продаж житла, яке було у власності не менше трьох років. Такі угоди частіше укладають через зміну місця постійного проживання, зокрема міграцію. Найбільша частка всіх неоподатковуваних угод укладається в близьких до зони бойових дій регіонах.

Середня площа придбаної квартири залишається близькою до 48 кв. м, а будинку – до 70 кв. м. Як і раніше, покупців частіше цікавить старше житло на вторинному ринку: у трьох випадках із чотирьох купують оселю, побудовану понад 15 років тому. Житло у "новобудовах" купують все рідше, навіть у великих містах, де будівництво жвавіше.

"Попри позитивні споживчі настрої та стійке нарощення доходів, відновлення попиту на ринку нерухомості вкрай повільне. Воєнні ризики та загальна невизначеність надалі стримують від придбання житла. Ефект ситуативного підживлення ринку внаслідок активної внутрішньої міграції послаблюється. Без поліпшення безпекових очікувань або доступних механізмів страхування від воєнних ризиків для договорів іпотеки попит навряд чи помітно зростатиме", - йдеться у звіті.

Ринок житла в Україні - останні новини

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в травні 2025 року склала 7 504 гривні. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни зросли на 3,9%.

У першому кварталі 2025 року вартість купівлі житла в Україні суттєво зросла в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Так, найбільше на первинному ринку подорожчали двокімнатні квартири. В цілому, ціни на первинному ринку на квартири підвищилися на 14,8%. В той час як на вторинному ринку на 9,3%.

Вас також можуть зацікавити новини: