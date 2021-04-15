За прогнозом НБУ, починаючи з II кварталу, економіка України повернеться до стійкого зростання.

Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП в 2021 році з 4,2% до 3,8%.

Про це сказано в матеріалах НБУ.

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"Економіка України відновлюється, але повільніше, ніж очікувалося, зокрема, через посилення карантинних обмежень. Враховуючи втрати від пандемії, Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,2% до 3,8%", - йдеться в документі.

Відзначається, що в IV кварталі 2020 року економіка майже досягла докризового рівня, але на початку нинішнього року її відновлення дещо сповільнилося.

"По-перше, введення нових карантинних обмежень призвело до пригнічення ділової активності. По-друге, ефект низьких торішніх врожаїв позначився на показниках сільського господарства, харчової промисловості та вантажообігу. По-третє, посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках і розширення торгових обмежень з боку Росії вплинули на погіршення показників промисловості, попри високі ціни на світових товарних ринках. Складні погодні умови січня-лютого послабили показники будівництва і транспорту", - сказано в матеріалах регулятора.

За прогнозом НБУ, починаючи з II кварталу, економіка України повернеться до стійкого зростання. Головним двигуном і надалі залишатиметься споживчий попит. У 2022-2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%.

Крім того, за даними регулятора, поточний рахунок платіжного балансу у 2021 році буде зведений з незначним дефіцитом, який відчутно розшириться у 2022-2023 роках через зростання внутрішнього попиту і менш сприятливих умов торгівлі. Очікується, що поточний рахунок у 2021 році повернеться до незначного дефіциту (0,8% ВВП) внаслідок зростання внутрішнього попиту і поступового відновлення міжнародного туризму.

Що цьому передувало

ВВП України в січні-лютому поточного року, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, скоротився на 2,8%.

Світовий банк очікує помірного відновлення економіки України у 2021 році зі зростанням ВВП на 3,8%.

Міжнародний валютний фонд після спаду валового внутрішнього продукту України у 2020 році на 4% прогнозує його зростання у 2021 році на 4% з подальшим уповільненням у 2022 році до 3,4%.

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Автор: Катерина Жирій