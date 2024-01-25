Цьогоріч зростання ВВП прогнозується на рівні 3,6%.

У 2023 році економіка України повернулася до зростання - Національний банк покращив оцінку зростання реального ВВП за 2023 рік до 5,7%, відновлення триватиме й у наступні роки. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, економіка відновлювалася впродовж усього минулого року завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м’якій фіскальній політиці, що підтримувалася масштабним міжнародним фінансуванням.

"У IV кварталі зростання реального ВВП перевищило очікування передусім за рахунок вищих врожаїв пізніх культур і розбудови альтернативних експортних шляхів. Це стало підставою і для поліпшення оцінки зростання реального ВВП загалом за 2023 рік – до 5,7%", - сказав Пишний.

Він зазначив, що попри війну, економічне зростання триватиме й надалі. У 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні. Водночас темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж торік, через з очікуване зменшення врожаїв та посилення диспропорцій на ринку праці в умовах війни.

"У 2025–2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 4–6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних реформ. У післявоєнний час м’яка фіскальна політика й надалі підтримуватиме економіку, водночас дефіцит бюджету суттєво скоротиться завдяки зміцненню внутрішньої ресурсної бази", - уточнив голова НБУ.

Стан економіки України

Українська економіка зросла попри блокування кордону. Так, у Мінекономіки повідомляли, що зростання ВВП у листопаді 2023 року, порівняно з листопадом 2022 року, склало близько 4%.

Водночас аналітики американського центру Atlantic Council високо оцінили стан української економіки. За їхніми даними, українська економіка напрочуд добре показала себе у 2023 році, і високі економічні показники відображені в останніх оцінках ЄС та МВФ.

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