Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації.

Надходження від приватизації до державного бюджету з початку року перевищили 1 млрд грн.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенніченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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"Перший мільярд від приватизації у 2021 році - зроблено! Негативісти кажуть, що активність інвесторів зараз залишає бажати кращого. Насправді це такий самий міф, як і міфи про приватизацію, що сягають корінням у далекі 1990-ті. щойно черговий успішний аукціон малої приватизації приніс державному бюджету 1 млрд грн з початку року!",- написав він.

За його словами, пандемія зовсім не зменшила інтерес інвесторів до об'єктів і жодним чином не впливає на ціну.

"Спекуляції на тому, що хтось хоче розкупити державну власність задешево - не пройдуть! Абсолютно прозорі приватизаційні аукціони з пропозиціями на будь-який гаманець демонструють лише справедливу ціну активу. І якщо раніше термін "приватизація" мав негативну конотацію, то тепер аукціони, де за перемогу наполегливо змагаються понад 20 учасників - звичайна практика", - написав він.

Що цьому передувало

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку мають скласти надходження від великої приватизації.

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Автор: Дмитро Шварц