Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва зміцнився на 5 копійок.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 10 лютого, зміцнився на 5 копійок – до 28,05 грн/дол.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,85 грн за дол., євро – 31,75 грн за євро.

Курс гривні до євро залишився на рівні 32,10 грн/євро.

Нацбанк:

Національний банк України на четвер, 10 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,98 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,97 грн/євро, таким чином, гривня ослабла на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,88/28,07 грн/дол., до євро - на рівні 31,75/32,10 грн/євро.

Курс 9 лютого:

Національний банк України на середу, 9 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,96 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на лютий:

Фінансові аналітики прогнозують коливання курсу гривні до 29 грн/дол. Останній раз курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.