Курс гривні до євро зміцнився до 31,90 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 6 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,94 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 31,90 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс:

100 USD США - 2690,94 (5 серпня - 2690,94)

100 EUR - 3194,82 (5 серпня - 3194,82)

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,93/26,95 грн/дол., до євро - на рівні 31,86/31,89 грн/євро.

Курс на 5 серпня:

Національний банк України на четвер, 5 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,91 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій