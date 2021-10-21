Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,49 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 22 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,20 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 30,49 грн/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,30/26,32 грн/дол., до євро - на рівні 30,61/30,64 грн/євро.

Курс на 21 жовтня:

Національний банк України на четвер, 21 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,21 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз до кінця місяця:

Експерти прогнозували, що наприкінці жовтня гривня ослабне і курс долара піде вгору.

Автор: Катерина Жирій