Голова Нацбанку підкреслив, що Україна отримає допомогу за будь-якого сценарію.

На тлі повномасштабного російського вторгнення є підстави сподіватися на те, що донори вчасно дадуть кошти Україні, причому за будь-якого сценарію.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Є запевнення, які стали результатом колосальної роботи персоналу Міжнародного валютного фонду, лідерства Крісталіни Георгієвої, і я хочу і подякувати їй за це, лідерства президента України Володимира Зеленського, нашої злагодженої роботи. Ці запевнення надали країни G7", - наголосив голова НБУ.

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Пишний зазначив, що ці запевнення мають різний характер жорсткості.

"На цей рік ми розуміємо джерело, і ми переконані. Далі - програма еластична: в залежності від того, як розвиватиметься ситуація і якої допомоги потребуватиме Україна, таку допомогу вона повинна отримати. Відповідні запевнення ми отримали і від партнерів G7", - зазначив він.

За словами Пишного, програма має певну особливість.

"По-перше, це унікальна історична програма, яка змогла відбутися лише після того, як Міжнародний валютний фонд переглянув свою кредитну політику. Це безпрецедентна річ. Україна перша скористалася цією програмою підтримки в умовах високої невизначеності, пов'язаної із впливом зовнішніх екзогенних факторів", - наглосив Пишний.

Голова Нацбанку підкреслив, що Україна отримає допомогу за будь-якого сценарію.

"Друга особливість полягає в тому, що Україна буде отримувати фінансову підтримку як за базового сценарію розвитку подій, так і за негативного. І це велике досягнення, тому що за негативного сценарію, а я вірю в те, що він малоймовірний. Але для повноти програми і цей варіант було прораховано. Пакет фінансової підтримки у 4-річному горизонті буде складати біля $140 млрд", - наголосив Пишний.

Допомога Україні під час війни

17 жовтня 2022 року МВФ розпочав роботу над новою програмою для України.

У грудні 2022 року МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України.

13 лютого 2023 року місія МВФ розпочала підготовку до перегляду моніторингової програми в Україні, а 8 березня – дискусії з представниками влади України щодо потенційної програми.

21 березня Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму. Тоді стало відомом, що Україна може отримати від МВФ не лише моніторингову програму з переліком дій, але і солідну фінансову допомогу - приблизно 4,5 млрд доларів у 2023 році.

1 квітня 2023 року Україна у Меморандумі з МВФ анонсувала підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Українська влада пообіцяла МВФ повернути обов'язкове декларування доходів чиновників.

3 квітня 2023 року МВФ перерахував Україні перший транш у $2,7 мільярда за новою програмою.

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