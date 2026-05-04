Мільярдерів у світі стає більше: які країни багатіють швидше за всіх

У Європі найшвидше зростання кількості багатіїв очікується у Польщі.

Кількість доларових мільярдерів у світі стрімко зростає і до 2031 року може сягнути майже 4 тисяч. Європа нарощує свою частку, тоді як Америка - втрачає, попри зростання в абсолютних цифрах.

Як пише Euronews, кількість доларових мільярдерів у світі продовжує зростати без ознак уповільнення. Якщо у 2021 році їх було 2723, то у 2026-му - вже 3110, що означає зростання на 14% лише за п’ять років.

Очікується, що темпи лише прискоряться. Згідно зі звітом компанії Knight Frank, упродовж наступних п’яти років кількість мільярдерів зросте ще на 26% - до 3915 осіб до 2031 року.

Абсолютним лідером стане Саудівська Аравія, де кількість мільярдерів зросте на 183% - з 23 до 65 осіб до 2031 року.

Європа стане одним із ключових драйверів цього процесу: кількість мільярдерів у регіоні може зрости з 780 у 2026 році до 994 у 2031-му, що становить приріст на 27%. Найшвидше зростання очікується у Польщі: кількість мільярдерів там більш ніж подвоїться - з 13 до 29 (+123%). Швеція посідає друге місце в Європі та третє у світі за темпами зростання (+81%, з 32 до 58 осіб).

Водночас Північна Америка, попри зростання з 995 до 1089 мільярдерів, втратить частку - з 31% до 27,8%. Голова підрозділу Private Office у Knight Frank Рорі Пенн зазначив:

"Ми бачимо, що створення багатства зростає на тлі дедалі складнішого глобального економічного середовища".

За його словами, ультрабагаті стають мобільнішими, але кількість ринків, які вони вважають безпечними для інвестицій або проживання, скорочується.

Звіт також підкреслює, що заможні родини дедалі частіше розподіляють активи між кількома регіонами - зазвичай між Америкою, Європою та Азійсько-Тихоокеанським регіоном - задля диверсифікації та безпеки.

Водночас, попри високі податки та політичну нестабільність у Великій Британії, Лондон залишається привабливим для частини багатіїв завдяки стабільності правової системи. Хоча деякі інвестори дедалі частіше сприймають Європу як "музей, а не місце для інвестицій".

За останнє десятиліття багатство 3000 мільярдерів світу зросло на 6,5 трлн доларів, що еквівалентно 14,6% світового ВВП. Загалом 1% найбагатших людей отримали щонайменше 33,9 трлн доларів.

Різке уповільнення економічного зростання не завадило Російській Федерації встановити новий рекорд за кількістю доларових мільярдерів: за 2025 рік російський список багатіїв збільшився на дев’ять імен і тепер налічує 155 осіб із сукупним статком у 696,5 млрд доларів. Порівняно з довоєнним 2021 роком кількість росіян зі статком понад 1 млрд доларів зросла на 22 особи.

