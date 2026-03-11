Forbes опублікував свіжий рейтинг мільярдерів світу: до нього увійшли сім українців

Президент США Дональд Трамп наростив свої статки на 27%.

Журнал Forbes оновив рейтинг найбагатших людей планети. У рейтингу за 2026 рік опинилися семеро українських доларових мільярдерів. З повним списком можна ознайомитися на сайті американського ділового видання.

Найзаможнішим українцем залишається власник груп ДТЕК та "Метінвест" Рінат Ахметов. Станом на березень 2026 року його статки оцінюються у 7,8 млрд доларів – трохи менше, ніж торік, коли вони становили 7,9 млрд дол. У світовому рейтингу він наразі займає 472-ге місце, тоді як у 2025 році був на 390-й позиції.

На другому місці опинився бізнесмен Віктор Пінчук. Його статки також зменшилися. Власник інвестиційно-промислової групи "Інтерпайп" нині володіє 2,8 млрд дол., тоді як торік його капітал оцінювався в 3,2 млрд дол. У світовому рейтингу він опустився на 1504-те місце порівняно з 1141-м у 2025 році.

Відео дня

Третю позицію посів співзасновник фінтех-компанії Revolut Влад Яценко, який показав суттєвий приріст статків. Їхня вартість зросла з 1,2 млрд дол. у 2025 році до 2,2 млрд дол. у 2026-му. Це дозволило бізнесмену піднятися у світовому рейтингу на 1913-те місце з 2623-го роком раніше.

Експрезидент України Петро Порошенко володіє 1,5 млрд дол., що менше за 1,8 млрд дол. у 2025 році. У світовому рейтингу він опустився на 2600-те місце порівняно з 1947-м роком раніше.

Засновник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський також зазнав зменшення статків – вони впали з 1,4 млрд дол. до 1,2 млрд дол. У світовому рейтингу він опустився на 3017-ме місце порівняно з 2356-м торік.

Статки українських бізнесменів Вадима Новинського та Костянтина Жеваго за рік залишилися майже незмінними й оцінюються приблизно в 1,2 млрд дол. кожного. Водночас вони втратили позиції у світовому рейтингу Forbes: якщо у 2025 році обоє займали 2623-ю сходинку, то у 2026 році їхнє місце опустилося до 3017-го.

Найбагатші люди планети

Forbes повідомляє, що кількість доларових мільярдерів у світі зросла до рекордних 3428 осіб. Найбагатшою людиною планети залишився Ілон Маск із капіталом 839 млрд дол. Далі йдуть співзасновники Google Ларрі Пейдж із 257 млрд дол. та Сергій Брін із 237 млрд дол.

Президент США Дональд Трамп також наростив свої статки на 27% - до 6,5 млрд дол. Зростання пов’язують з операціями на криптовалютному ринку, що дозволило йому піднятися до 645-го місця у світовому рейтингу найбагатших людей.

У рейтинг Forbes за 2026 рік увійшли 155 росіян, що на дев'ять більше, ніж торік. До п’ятірки найбагатших увійшли Олексій Мордашов, Володимир Потанін, Вагіт Алекперов, Леонід Михельсон та Сулейман Керімов.

Найзаможнішим росіянином залишається співвласник "Северсталі" Олексій Мордашов. Станом на 2026 рік його статки оцінюються у 37 млрд дол., що на 8,4 млрд дол. більше, ніж торік. У світовому рейтингу він піднявся на 21-ше місце з 28-го у 2025 році.

Найзаможніші люди світу – останні новини

За результатами 2025 року 18 осіб володіють статками у 100 мільярдів доларів і більше. За даними індексу мільярдерів від Bloomberg, сукупні статки десяти найбагатших людей світу минулого року зросли на 579 млрд дол., перевищивши 2,5 трлн дол. Найбільший приріст багатства в минулому році продемонстрував Ілон Маск.

За словами фахівців, якщо доходи Маска продовжать зростати з такою ж швидкістю, то до березня 2033 року він зможе стати першим у світі трильйонером. Передбачається, що принаймні частину цих коштів Маск може витратити на створення марсіанської колонії.

Вас також можуть зацікавити новини: