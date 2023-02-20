У лютому Raiffeisen повідомив, що більше половини свого прибутку за 2022 рік він отримав на території Росії.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, акції Raiffeisen Bank International показали серйозне падіння після того, як банк отримав запит від органу щодо санкцій США стосовно бізнесу, пов'язаного з Росією.

Як повідомляє Reuters, на відкритті в понеділок, 20 лютого, акції Raiffeisen Bank International впали більш ніж на 7%.

У лютому Raiffeisen повідомив, що більше половини свого прибутку за 2022 рік він отримав на території Росії.

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Raiffeisen також працює і в Україні, де йому належить третій за обсягом вкладів населення і за кількістю відділень Райффайзен Банк (раніше Райффайзен Банк Аваль). Акції банку впали на 19% від початку війни в лютому минулого року.

Війна в Україні та Raiffeisen Bank

RBI працює на території Росії з моменту розпаду Радянського Союзу і є 10-м за розміром активів російським банком.

Одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Raiffeisen Bank заявив про готовність піти з Росії. Однак продовжив працювати на території агресора.

У січні Raiffeisen Bank визнав, що надає пільги російським окупантам. Банк запевняє, що російські закони нібито заважають йому піти з РФ і примушують допомагати військовим.

В таких умовах банк ризикує потрапити до списку міжнародних спонсорів війни, який складається в Україні. Раніше до нього вже потрапила всесвітньо відома компанія Procter & Gamble.

18 лютого 2023 року влада США почала перевірку щодо австрійської групи Raiffeisen Bank International у зв'язку з можливим посібництвом російської агресії проти України. Американських чиновників цікавили транзакції в Росії, на частково окупованому Донбасі, в Україні та Сирії. Банк мав надати повну інформацію до червня.

20 лютого 2023 року з'явилася інфомація про те, що австрійський Raiffeisen перекрив кисень російським банкам. Однак обмеження валютних розрахунків не торкнулося п'ять російських банків.

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