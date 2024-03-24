Регулятор виніс на обговорення проект постанови про внесення змін у порядок проведення переказів.

Національний банк, який раніше змінив низку обмежень на операції з валютою, запропонував для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Мета – підвищення прозорості платіжних операцій. Про повідомила прес-служба НБУ.

Зазначається, що регулятор планує змінити порядок проведення та оформлення небанківськими фінансовими установами переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті. НБУ хоче виключити можливість отримання готівки суб’єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Також передбачається:

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оновлення окремих вимог щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет;

зменшення терміну проведення Національним банком відповідних досліджень.

Вказані норми містить проект постанови Нацбанку "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні". Зауваження та пропозиції до документу до 1 квітня 2024 року включно.

В НБУ нагадали, переказ коштів без відкриття рахунку – платіжна послуга, що надається платнику з метою переказу коштів у готівковій чи безготівковій формах отримувачу або надавачу платіжних послуг, під час якої надавач цієї послуги не використовує відкритий у нього рахунок платника та/або отримувача.

Оновлено о 14:00

За даними регулятора, мова йде про те, що готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі.

Тобто для громадян нічого не змінюється: вони як раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб – готівкою чи безготівково, йдеться у роз’яснені.

"У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що громадяни не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб. Це не так! Національний банк запропонував посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою", – підкреслили у НБУ.

Ідея обмежити карткові перекази

Раніше УНІАН писав, що в Україні можуть запровадити обмеження на банківські перекази на період воєнного стану для боротьби з "міскодингом".

Як зазначив член Ради Нацбанку Василь Фурман, питання обмеження переказів коштів з картки на картку фізичними особами розглядається у межах комплексних заходів, які спрямовані на боротьбу із тіньовою економікою.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що Національний банк наразі працює над підготовкою законопроекту про обмеження карткових переказів. Однак вони стосуватимуться лише незначної частки безготівкових операцій громадян.

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