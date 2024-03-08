За словами нардепа, йдеться лише про певні аномальні операції.

Національний банк наразі працює над підготовкою законопроекту про обмеження карткових переказів. Однак вони стосуватимуться лише незначної частки безготівкових операцій громадян. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Укрінформу".

"Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб", – зазначив нардеп.

За його словами, абсолютна більшість безготівкових операцій населення є типовими. Але нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих йому людей.

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"На жаргоні злочинців це називається "дропер", коли пенсіонер віддає свою картку мов би "в оренду" і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю. Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні. Таким ось операціям Нацбанк і пропонує протидіяти. Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція НБУ для мене є абсолютно зрозумілою", – вказав парламентар.

Він додав, що аномалії вимагають пояснень. Це не означає, що людина не може користуватися послугами банків. Якщо пояснить, звідкіля і за що ці кошти, то рахунок розблокують, до власника не буде жодних питань.

Обмеження карткових переказів

У лютому почали активно обговорювати ініціативу обмеження карткових переказів. Тоді Гетманцев заявляв, що в Україні можуть запровадити обмеження на період воєнного стану для боротьби з "міскодингом".

Член Ради Нацбанку Василь Фурман пояснив, що великі розрахункові банки, керуючись нормами чинного законодавства, вже встановили певні обмеження на розрахунки картками. Нацбанк розглядає доцільність масштабування практики великих розрахункових операцій банків на ринок в цілому.

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