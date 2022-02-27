Шевченко звернувся до депутатів з проханням вплинути на торговельні мережі та АЗС, які безпідставно відмовляють громадянам в оплаті товарів картками.

Вся банкоматна мережа українських банків працює, і Національний банк забезпечує підкріплення банків готівкою.

Про це передавати голова НБУ Кирило Шевченко під час онлайн-засідання парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Здійснюються всі розрахунки картками безперебійно. Вся банкоматна мережа працює. НБУ забезпечує підкріплення готівкою. У нас сьогодні є ситуації в декількох регіонах, де за вихідні банкомати спустошені, але з завтрашнього дня ми починаємо працювати вже зі стратегічними запасами готівки, і завтра всі банки підкріплять банкомати - ті, хто фізично вийдуть на інкасаторські лінії", - сказав Шевченко.

Він також звернувся до депутатів з проханням вплинути на торговельні мережі та АЗС, які безпідставно відмовляють громадянам в оплаті товарів картками.

"Є торговельні мережі та АЗС, які почали відмовляти клієнтам у розрахунку картками, попри те, що термінальне обладнання, мережеве, банківське працює. Це викликає додаткову небезпеку, тому що громадяни біжать в банкомати, потім йдуть в мережу, потім інкасаторські служби їдуть теж, щоб інкасувати готівку. Тому я звертаюся до вас застосувати ваші комунікаційні можливості, щоб припинити безпідставну відмову мереж в розрахунку картками. Сьогодні всі гроші мережам зараховуються своєчасно", - підкреслив Шевченко.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.