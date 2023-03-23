Заявка на навчання співробітників китайської мови була розміщена під час візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Росії.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених проти агресора у зв'язку з вторгненням в Україну, "Банк Росії" заявив про намір навчати своїх співробітників китайській мові.

Як повідомляє "Комерсант", навчання співробітників банку буде проводитися з метою "професійної взаємодії з партнерами з Китаю".

Запит ЦБ на надання освітніх послуг з вивчення китайської мови "у сфері професійних комунікацій" з'явився на майданчику "Сбербанк АСТ". Примітно, що заявка була розміщена під час візиту Голови КНР Сі Цзіньпіна до Росії.

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Як йдеться в матеріалах проектної документації, ЦБ планує щорічно навчати китайській чотири групи слухачів.

Повідомляється, що навчання до 32 осіб на рік матиме щорічний регулярний характер. Всього співробітникам ЦБ належить пройти 288 академічних годин програми, понад 70% якої доведеться на практичні заняття.

За даними HeadHunter, за рік попит на співробітників зі знанням китайської мови у фінансовому секторі Росії виріс на 113%.

Війна в Україні та позиція Китаю

Лідер РФ Володимиру Путін зазнав фіаско" за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном, які відбулися в Москві 20 березня 2023 року.

Диктатор не зміг домогтися бажаного і домовитися про більш щільне двостороннє партнерство з владою Китаю.

Путін оголосив про низку заходів, що свідчать про постійну орієнтацію Росії на Китай та залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які здаються дуже односторонніми порівняно з відносно помірними зобов'язаннями Сі.

Лідер КНР зробив дві основні заяви: перша - про те, що Китай буде підтримувати ініціативи РФ в Радбезі ООН, друга - з приводу "політичного врегулювання" війни в Україні. Однак більш різких заяв на цей рахунок Сі Цзіньпін не зробив. Зокрема, він публічно не пообіцяв Путіну підтримувати РФ у війні з Україною.

ЗМІ також писали про те, що Китай утримався від пропозиції Путіна збільшити закупівлю російського газу.

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