У лютому вони потрапили під санкції.

Компанія Apple видалила з App Store російський банк "Тінькофф Банк" і всі його додатки.

За даними російських ЗМІ, також з платформи цифрової дистрибуції видалили додатки російських банків "Уралсиб", "Зеніт", "Лівобережний"і " Примор'я". Як відомо, засновник банку" Тінькофф " Олег Тіньков після вторгнення РФ в Україну виступив проти війни. Навесні він продав свою частку і виїхав з Росії, сказавши, що вона "остаточно скотилася в архаїку, патерналізм і холуйство".

Пізніше Тиньков розповів, що з ним зв'язувалися з адміністрації Путіна і погрожували націоналізувати "Тінькофф", якщо він не продасть свою частку. Нова адміністрація банку заявила, що відмовиться від колишньої назви.

Відео дня

За даними Bloomberg, нещодавно він попросив Великобританію зняти з нього санкції через його антивоєнну позицію. Ще в квітні він говорив, що 90% росіян нібито проти війни, а заходу потрібно дати Путіну можливість "зберегти обличчя".

Російські банки під санкціями

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Європейський Союз прийняв рішення відключити від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT сім російських банків.

З 12 березня 2022 року від SWIFT були відключені банки "Відкриття", "Новікомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк Росії", "Совкомбанк", "ВТБ" і "Веб.РФ".

У червні також були відключені "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московський кредитний банк" і "Білоруський банк реконструкції та розвитку".

Вас також можуть зацікавити новини: