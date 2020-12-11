Поточні обсяги вкладень з початку року істотно змінилися.

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками тижня збільшився на 2,4%, або на 1,8 млрд грн - до 76,294 млрд грн.

Як свідчать дані на сайті Національного банку України, поточна частка нерезидентів на ринку ОВДП України збільшилася до 8,4%, а в порівнянні з початком року обсяги вкладень знизилася на 39,5 млрд грн, або на 34,1%.

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Як змінювалися показники

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-жовтень 2020 року залучило до державного бюджету 151,7 млрд грн, 2,8 млрд дол. і 630 млн євро.

Міжнародні резерви України у листопаді залишилися на рівні 26,1 мільярда доларів.

Мінфін на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня залучив до державного бюджету 15,962 млрд грн.

10 грудня 2020 року заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив про те, що потреба уряду у фінансуванні бюджетного дефіциту наприкінці року призвела до зростання ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої держпозики України у 2019 році зріс на 109 млрд грн, або в 18 разів, - до 115,8 млрд грн.

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Автор: Катерина Жирій