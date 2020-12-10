Продовження співпраці з міжнародними партнерами дасть можливість уряду диверсифікувати джерела фінансування бюджетного дефіциту.

Потреба уряду у фінансуванні бюджетного дефіциту наприкінці року призвела до зростання ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб в ході брифінгу.

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"Підвищення ставок за ОВДП на тлі незмінної політики НБУ виглядає неприємним, але, з іншого боку, це ринкова економіка, вона так працює. В уряду наприкінці року виникла значна потреба у фінансуванні дефіциту, тобто збільшився попит на фінансування, і це відповідним чином вплинуло на ціни", - сказав Сологуб.

Він зазначив, що для вирівнювання ситуації необхідно прибрати джерело ризиків, яким є призупинення співпраці з донорами та, відповідно, затримка доступу до дешевого фінансування.

Присутній на брифінгу заступник голови НБУ Юрій Гелетій підкреслив, що підвищення ставок за ОВДП - це нормальна реакція ринку на великі обсяги емісії облігацій.

"Ми вважаємо, що активізація структурних реформ і продовження співпраці з нашими міжнародними партнерами дасть можливість уряду диверсифікувати джерела фінансування бюджетного дефіциту і, своєю чергою, сприятиме зниженню прибутковості за державними облігаціями", - сказав Гелетій.

Хронологія подій

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-жовтень 2020 року залучило до державного бюджету 151,7 млрд грн, 2,8 млрд дол. і 630 млн євро.

Міжнародні резерви України в листопаді залишилися на рівні 26,1 мільярда доларів.

Мінфін на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня залучив до державного бюджету 15,962 млрд грн.

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Автор: Катерина Жирій