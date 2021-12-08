Підозрюваній вже обрали запобіжний захід, поділилися у прокуратурі.

Колишня в.о. генерального директора ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) підозрюється у незаконному нарахуванні собі доплат та премій на суму 310 тис. гривень.

Як повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури, їй інкримінують привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

У листопаді 2019 року підозрювану було призначено на посаду виконувача обов’язків гендиректора Укрпатенту, з одночасним звільненням від обов’язків директора з питань експертизи.

Читайте також"Тисяча Зеленського": Ляшко попередив про нову шахрайську схему"Зловживаючи службовим становищем, підозрювана у проміжок часу з листопада 2019 по червень 2020 року здійснила собі незаконні нарахування доплат та премій як директору з питань експертизи Укрпатенту на загальну суму понад 310 тис. гривень, чим завдала держпідприємству збитків у великих розмірах", – йдеться у повідомленні.

Наразі підозрювану звільнено з ДП "Український інститут інтелектуальної власності", їй обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

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Автор: Світлана Закелова